Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках выросло до 21
3 июня 202200:52
Число пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках выросло до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что 11 человек из 21 госпитализированы. Их состояние не раскрывается.
Авария произошла в четверг вечером на Ленинградском шоссе. Автобус врезался в остановку. Причиной ДТП стала потеря сознания водителем.
Начато расследование произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru