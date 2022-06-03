Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках выросло до 21

Число пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках выросло до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что 11 человек из 21 госпитализированы. Их состояние не раскрывается.

Авария произошла в четверг вечером на Ленинградском шоссе. Автобус врезался в остановку. Причиной ДТП стала потеря сознания водителем.

Начато расследование произошедшего.