Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках выросло до 21

Число пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках выросло до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что 11 человек из 21 госпитализированы. Их состояние не раскрывается.

Авария произошла в четверг вечером на Ленинградском шоссе. Автобус врезался в остановку. Причиной ДТП стала потеря сознания водителем.

Начато расследование произошедшего.

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ФОТО: depositphotos.com
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