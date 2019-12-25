Число пострадавших в аварии Ми-8 выросло до 15
Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае вновь увеличилось - уже до 15 человек. Такие обновлённые данные регионального министерства здравоохранения приводит ТАСС. Сначала сообщалось о троих раненых, потом о шести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этого лётного происшествия, передает «Свободная пресса». Всего на борту находились 24 человека, в том числе, 21 пассажир. МИ-8 авиакомпании «КрасАвиа» перевозил сотрудников компании «Роснефть» из посёлка Байкит Эвенкийского района.
К аварийной посадке привела непогода. Вертолёт при взлёте оказался в снежном вихре, и упал с небольшой высоты, после чего завалился набок. При этом была повреждена хвостовая балка, уточняет Ura.ru. Большинство пострадавших госпитализированы.
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