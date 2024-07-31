Сотрудники МЧС обнаружили еще одно тело погибшей после прорыва дамбы в Карелии
31 июля 202411:29
Тело еще одной погибшей женщины обнаружили после аварии на Беломорканале, сообщили в карельском МЧС.
В ведомстве отметили, что погибшую нашли на береговой линии за населённым пунктом Кочкома. Поисково-спасательные работы завершены.
Ранее сообщалось, что шесть человек пропали без вести после размыва временной дамбы в Карелии, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru