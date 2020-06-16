Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области

Четверо военнослужащих получили травмы конечностей при взрыве на полигоне в Новосибирской области, произошедшем 15 июня. По имеющимся данным, сдетонировала втулка гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, передаёт РИА ФАН.

В пресс-службе Центрального военного округа причиной ЧП назвали грубое нарушение требований безопасности.

Пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывВоеннослужащие
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