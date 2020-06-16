Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области
16 июня 202009:01
Четверо военнослужащих получили травмы конечностей при взрыве на полигоне в Новосибирской области, произошедшем 15 июня. По имеющимся данным, сдетонировала втулка гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, передаёт РИА ФАН.
В пресс-службе Центрального военного округа причиной ЧП назвали грубое нарушение требований безопасности.
Пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
- Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
- «Ненавижу тебя!»: Опубликовано видео ссоры историка Соколова с аспиранткой
- Осужденный в РФ американец Уилан назвал процесс «политической игрой»
- Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области
- Грузия заподозрила россиянина в подготовке убийства телеведущего, оскорбившего Путина
15 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru