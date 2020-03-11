Челябинский школьник скончался на уроке физкультуры
В городе Магнитогорске Челябинской области ученик десятого класса во время урока физкультуры потерял сознание и вскоре скончался.
Как сообщили Ura.ru источники в правоохранительных органах, подросток почувствовал себя плохо во время выполнения упражнения. Юноша присел на скамейку и упал в обморок.
Прибывшие в школу медики госпитализировали школьника, однако помочь ему не смогли.
В администрации Магнитогорска изданию подтвердили факт смерти юноши. Отмечается, что у него имелось некое хроническое заболевание. В свою очередь Следственный комитет начал проверку по факту гибели школьника.
Схожий случай в Магнитогорске произошел в конце февраля. Тогда во время урока скончался ученик второго класса, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве выявлено около тысячи контактировавших с больными коронавирусом
- Шнуров посвятил стихотворение отмене президентских сроков Путина
- «Пора вертеть лишнюю дырочку в ремне». Экс-министр экономики подтвердил приближение кризиса
- Доходы «Газпрома» упали на 40 процентов
- Эстония заявила об «оглушительно лопнувшем экономическом пузыре»