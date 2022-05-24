Человек упал на рельсы на станции метро «Смоленская»

Пассажир упал на рельсы на станции «Смоленская» Филевской линии метрополитена Москвы. Об этом сообщается в телеграмм-канале столичного Дептранса.

По данным агентства «Интерфакс», человек попал под колеса поезда. О его состоянии не сообщается.

В связи с инцидентом было приостановлено движение поездов от «Александровского сада» до «Багратионовской», в обратном направлении были увеличены интервалы между движениями поездов.

В настоящее время движение составов вводится в график.



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ФОТО: РИА Новости
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