Человек упал на рельсы на станции метро «Смоленская»
Пассажир упал на рельсы на станции «Смоленская» Филевской линии метрополитена Москвы. Об этом сообщается в телеграмм-канале столичного Дептранса.
По данным агентства «Интерфакс», человек попал под колеса поезда. О его состоянии не сообщается.
В связи с инцидентом было приостановлено движение поездов от «Александровского сада» до «Багратионовской», в обратном направлении были увеличены интервалы между движениями поездов.
В настоящее время движение составов вводится в график.
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