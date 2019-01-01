Происшествия
Как говорят сотрудники рядом расположенного ресторана, котенок перешел на фасад здания через решетку, а обратно уже не смог вернуться. Он мяукал всю ночь. Как выяснилось, спасителем оказался пожарный. Он достал животное, взобравшись по стене, словно «Человек-паук» и спустился с котёнком вниз.
«Человек-паук» спас котёнка в Подмосковье
8 июля19:58
Мужчина спас котёнка на глазах у изумлённых свидетелей в подмосковном Королёве. Мужчина сумел забраться по отвесной стене без страховки на уровень третьего этажа, чтобы вызволить застрявшее животное, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Как говорят сотрудники рядом расположенного ресторана, котенок перешел на фасад здания через решетку, а обратно уже не смог вернуться. Он мяукал всю ночь. Как выяснилось, спасителем оказался пожарный. Он достал животное, взобравшись по стене, словно «Человек-паук» и спустился с котёнком вниз.
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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КотПодмосковье
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