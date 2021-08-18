Бывшего главу центра связи ФСИН арестовали по делу о крупном мошенничестве
Столичный Чертановский суд арестовал бывшего руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Сергея Толстова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметили в суде, Толстов будет находиться в СИЗО до конца сентября.
«Толстов обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)», — добавили в Чертановском суде. Экс-главе центра связи ФСИН грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает РИА ФАН.
По данным газеты «Известия», Толстов проходит по делу о поставках биометрического оборудования. Компания «Стилсофт трейдинг» осуществила поставок на сумму 300 млн рублей, однако следствие усомнилось в качестве оборудования и прозрачности тендера. В июне прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Большой противолодочный корабль Северного флота вошел в Средиземное море
- В Курске обнаружены останки не менее 29 человек
- Жириновский вспомнил, как его чуть не сожгли во время путча ГКЧП
- Власти Китая пообещали продолжать помогать Афганистану
- В Москве за восемь лет число выпускников-медалистов выросло в 2,5 раза
- Среди вакцинированных от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей
- В СПЧ призвали россиян забыть о четырехдневной рабочей неделе
- Шойгу предрек гибель человечества из-за неправильного потребления
- В Крыму задержали двух главарей ячейки «Хизб ут-Тахрир»
- Горбачев назвал ответственных за развал СССР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru