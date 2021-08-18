Бывшего главу центра связи ФСИН арестовали по делу о крупном мошенничестве

Столичный Чертановский суд арестовал бывшего руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Сергея Толстова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в суде, Толстов будет находиться в СИЗО до конца сентября.

«Толстов обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)», — добавили в Чертановском суде. Экс-главе центра связи ФСИН грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает РИА ФАН.

По данным газеты «Известия», Толстов проходит по делу о поставках биометрического оборудования. Компания «Стилсофт трейдинг» осуществила поставок на сумму 300 млн рублей, однако следствие усомнилось в качестве оборудования и прозрачности тендера. В июне прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН.

