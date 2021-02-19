Запустивший салют в машину спикера горсовета задержан в Красноярске. Видео
Сотрудники полиции по горячим следам вычислили и задержали в Красноярске гражданина по подозрению в подбрасывании пиротехники в автомобиль председателя городского совета краевого центра Натальи Фирюлиной. Об этом проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В течение нескольких часов после хулиганской выходки оперативники установили личность мужчины и пришли за ним в квартиру, которую он снимает. Подозреваемым оказался 35-летний житель Иркутской области.
Зажжённые пиротехнические изделия злоумышленник бросил в машину спикера сегодня утром у центрального входа в здание городской администрации. Водитель привез спикера в горсовет, она находилась на заднем сидении, уточняют «Известия».
В результате происшествия никто не пострадал. Фирюлина работает в обычном режиме. О мотивах поступка бросившего петарды пока не сообщается. Полиция Красноярска распространила видео момента броска пиротехники в машину.
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