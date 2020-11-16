Боец UFC Яндиев отказался признать вину по делу о драке с бойцом Харитоновым
Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, задержанный на 48 часов после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в столичных «Лужниках», отказался признать вину, сообщил ТАСС.
Как сообщалось ранее, Яндиева отправили в московский изолятор временного содержания после драки в пятницу с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым.
В ходе драки Харитонов получил сотрясение мозга, перелом носа, ударом кастета у него поврежден нос, не видит один глаз. Харитонов рассказал, что эти травмы выели его из строя минимум на три месяца.
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