Башенный кран упал на строящуюся больницу в Хабаровске

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения башенного крана на строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске. Об этом сообщает управление Следственного Комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Дело расследуется по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, уточнили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, кран упал на фасад здания в ходе строительных работ около утром 26 октября. В результате ЧП погиб рабочий. Крановщик госпитализирован: он в реанимации в тяжелом состоянии.

Строительство детской поликлиники началось в 2020 году. Больница рассчитана на 400 посещений в смену.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Москва
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