Башенный кран упал на строящуюся больницу в Хабаровске
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения башенного крана на строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске. Об этом сообщает управление Следственного Комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Дело расследуется по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, уточнили в надзорном ведомстве.
По данным следствия, кран упал на фасад здания в ходе строительных работ около утром 26 октября. В результате ЧП погиб рабочий. Крановщик госпитализирован: он в реанимации в тяжелом состоянии.
Строительство детской поликлиники началось в 2020 году. Больница рассчитана на 400 посещений в смену.
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