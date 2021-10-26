Башенный кран упал на строящуюся больницу в Хабаровске

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения башенного крана на строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске. Об этом сообщает управление Следственного Комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Дело расследуется по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, уточнили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, кран упал на фасад здания в ходе строительных работ около утром 26 октября. В результате ЧП погиб рабочий. Крановщик госпитализирован: он в реанимации в тяжелом состоянии.

Строительство детской поликлиники началось в 2020 году. Больница рассчитана на 400 посещений в смену.

