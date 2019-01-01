«Бабушка» оказалась «дедушкой». Курянин убил и расчленил любовницу-трансгендера

Житель Курска зверски убил любовницу после любовных утех, когда понял, что это мужчина. Об этом сообщает Телеканал «360», ссылаясь на информацию представителя полиции.

Жительница Курска обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновением 25-летней дочери. Выяснилось, что незадолго до этого пропавшая общалась в соцсетях с 27-летним мужчиной, на след которого вышли оперативники и задержали по подозрению в убийстве.

Оказалось, что житель Курска решил развертуализироваться со своей интернет-знакомой. После встречи в центре города пара принялась распивать спиртные напитки, продолжив возлияния на квартире, которую снимала девушка. Всё закончилось половым актом, в ходе которого мужчина понял, что девушка на самом деле – мужчина.

Обманутый в порыве ненависти задушил любовницу-любовника, расчленил тело на мелкие куски, которые сумел спустить в канализацию через унитаз. Голову и позвоночник подозреваемый выбросил в мусорный бак на улице. Разбирательство продолжается.

