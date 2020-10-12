Армения и Азербайджан обвинили друг друга в повторном нарушении перемирия

Силовые ведомства Баку и Еревана сообщили об обстреле противником территорий в зоне карабахского конфликта. Армения сообщает, что войска Азербайджана ведут интенсивный обстрел на южном направлении.

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские силы обстреливают территорию Агдамского района.

Накануне в ТАСС сообщили, что в столице Нагорно-Карабахской республики Степанакерте сработала сирена воздушной тревоги, ранним утром было слышно несколько разрывов бомб.

Бои между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Страны оспаривают владение этой территорией в течение 30 лет.

Главы МИД обеих республик 9 октября приехали в Москву на переговоры при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны договорились объявить перемирие и приступить к переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ.

