Арест подозреваемого в госизмене учёного Губанова признали законным

Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции отправить под стражу подозреваемого в госизмене физика Анатолия Губанова, сообщает пресс-служба суда.

В сообщении уточняется, что жалобу защиты Губанова Мосгорсуд оставил без удовлетворения. По словам адвоката Ольги Динзе, Губанов свою вину не признаёт.

Губанова, который работает в области сверхзвуковых скоростей и высокоскоростных летательных установок, подозревают в передаче информации о секретных разработках спецслужбам одной из европейских стран. При этом вся информация по уголовному делу засекречена, сообщает ТАСС.

Арест учёного санкционировал Лефортовский суд Москвы, Губанов будет находиться под стражей до 2 февраля 2021 года.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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