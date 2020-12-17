Арест подозреваемого в госизмене учёного Губанова признали законным
Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции отправить под стражу подозреваемого в госизмене физика Анатолия Губанова, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении уточняется, что жалобу защиты Губанова Мосгорсуд оставил без удовлетворения. По словам адвоката Ольги Динзе, Губанов свою вину не признаёт.
Губанова, который работает в области сверхзвуковых скоростей и высокоскоростных летательных установок, подозревают в передаче информации о секретных разработках спецслужбам одной из европейских стран. При этом вся информация по уголовному делу засекречена, сообщает ТАСС.
Арест учёного санкционировал Лефортовский суд Москвы, Губанов будет находиться под стражей до 2 февраля 2021 года.
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