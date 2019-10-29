Актёр сериалов умыкнул у «Билайна» полмиллиона рублей

Бывший актёр сумел обокрасть офис «Билайна» на полмиллиона рублей. Как сообщает сайт KP.RU, на скользкую дорожку нарушения закона ступил 24-летний Василий Шендаров, которого можно было увидеть в сериалах «Товарищи полицейские» и «Мент в законе». После того, как актёрская карьера пошла под откос, молодой человек стал зарабатывать на жизнь случайными заработками.

В итоге Шендаров умыкнул круглую сумму из отделения компании сотовой связи в подмосковном Голицыне. Перед тем как пойти на дело, актёр проработал в офисе всего неделю. В один прекрасный момент он уединился в служебном помещении, обчистил сейф и был таков.

Пропажу сотрудники компании обнаружили примерно через час, а виновника определили, изучив записи с камеры видеонаблюдения. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», незадачливого жулика задержали по горячим следам - уже вечером того же дня, он признался в содеянном. Теперь Шендарову предстоит предстать перед судом по обвинению в крупной краже.

