Актёр сериалов умыкнул у «Билайна» полмиллиона рублей
Бывший актёр сумел обокрасть офис «Билайна» на полмиллиона рублей. Как сообщает сайт KP.RU, на скользкую дорожку нарушения закона ступил 24-летний Василий Шендаров, которого можно было увидеть в сериалах «Товарищи полицейские» и «Мент в законе». После того, как актёрская карьера пошла под откос, молодой человек стал зарабатывать на жизнь случайными заработками.
В итоге Шендаров умыкнул круглую сумму из отделения компании сотовой связи в подмосковном Голицыне. Перед тем как пойти на дело, актёр проработал в офисе всего неделю. В один прекрасный момент он уединился в служебном помещении, обчистил сейф и был таков.
Пропажу сотрудники компании обнаружили примерно через час, а виновника определили, изучив записи с камеры видеонаблюдения. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», незадачливого жулика задержали по горячим следам - уже вечером того же дня, он признался в содеянном. Теперь Шендарову предстоит предстать перед судом по обвинению в крупной краже.
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