Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко уже более суток не выходит на связь в Мексике. О пропаже артистки в сосцсетях рассказал ее пиар-директор Ян Трунцев.

Он рассказал, что 25 января звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» находилась в гостях у подруги в Канкуне. Однако в какой-то момент Андрейченко почувствовала себя плохо и засобиралась домой. Актриса села в такси и выехала в сторону дома, поездка должна была длиться около часа, сообщает ОТР.

По другим данным, артистка перед исчезновением сама села за руль. Телефон Андрейченко выключен, сообщает Ura.ru.

В окружении актрисы призвали всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить о ее местонахождении.

