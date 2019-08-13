47-летний певец Дельфин потерял сознание на студии звукозаписи

47-летний Андрей Лысиков, выступающий под псевдонимом Дельфин, потерял сознание во время работы на студии звукозаписи. Как передает Рен.тв на студию прибыли врачи скорой помощи.

По данным СМИ, решается вопрос о его госпитализации.

Лысиков — экс-участник и автор песен хип-хоп трио «Мальчишник», группы «Дубовый Гаайъ» и проекта «Мишины дельфины». У артиста двое детей.



