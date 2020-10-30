Жителей Южной Кореи привили от гриппа вакциной, подлежащей утилизации

Агентство по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея (KDCA) выяснило, что часть жителей страны была привита от гриппа вакциной, подлежащей утилизации из-за неправильного хранения.

Власти выяснили, что около 5 млн доз вакцины могли испортиться, однако позже сообщалось, что неправильное хранение не повлияло на качество и эффективность препаратов.

Ранее СМИ сообщали о смертях в Южной Корее после сезонной вакцинации. На данный момент известно, что после прививки скончались около 60 человек. Большинство умерших — пожилые люди, страдавшие от тяжёлые заболеваний.

В Южной Корее действует государственная программа вакцинации от гриппа, нацеленная на снижение нагрузки на больницы республики из-за сезонного гриппа на фоне пандемии коронавируса. В рамках программы планируется привить около 30 млн человек, 19 млн из них получат вакцину бесплатно.

