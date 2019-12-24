Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Колумбии
24 декабря 201923:31
Геологическая служба США сообщила о землетрясении в Колумбии магнитудой 6,0.
Как пишет РИА Новости, природное явление зарегистрировано около 19.00 (22.00 по Москве). Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к востоку от населенного пункта Гранада. Очаг располагался на глубине 10 км.
На данный момент данных о разрушениях и пострадавших нет.
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ФОТО: pixabay.com
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