Япония заявила о намерении наращивать оборонительные возможности

Власти Японии планируют усилить оборонительные возможности на фоне решения КНДР испытать гиперзвуковую ракету. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

По его словам, ответственные ведомства уже предупреждены о необходимости анализировать информацию и взаимодействовать по данному вопросу с международным сообществом, передает портал Rsk.co.

Отмечается, что речь идет о защите территории, акватории, жителей и воздушного пространства.

Ранее КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов в связи с возможным запуском баллистической ракеты Северной Кореи.

