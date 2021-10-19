Япония заявила о намерении наращивать оборонительные возможности
Власти Японии планируют усилить оборонительные возможности на фоне решения КНДР испытать гиперзвуковую ракету. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
По его словам, ответственные ведомства уже предупреждены о необходимости анализировать информацию и взаимодействовать по данному вопросу с международным сообществом, передает портал Rsk.co.
Отмечается, что речь идет о защите территории, акватории, жителей и воздушного пространства.
Ранее КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов в связи с возможным запуском баллистической ракеты Северной Кореи.
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