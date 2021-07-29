Япония установила новый суточный антирекорд по количеству случаев коронавируса

Власти Токио, где проходят Олимпийские игры, заявили, что за последние 24 часа было выявлено 3 865 новых случаев коронавируса, сообщает телеканал NHK.

Всего же в Японии за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 10 589 человек - это новый суточный антирекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован 28 июля, когда коронавирус выявили у 9 576 пациентов.

Ранее в российском оперштабе рассказали, что за последние 24 часа в стране зафиксировали 23 270 новых случаев коронавируса, сообщает Ura.ru. Всего с начала пандемии в РФ заразились 6 218 502 человека.





