Вулканолог опроверг опасность вулкана Стромболи

При извержении вулкана на острове Стромболи близ Сицилии погиб турист, сообщает РИА Новости. Мужчина отправился на прогулку с другом к вершине вулкана как раз в то время, когда тот начал извергаться. Второй турист отделался ранениями.

В эфире НСН профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов рассказал, как часто извергается Стромболи и можно ли это спрогнозировать.

«Вулкан Стромболи извергается обычно раз в 15 минут на протяжении 2500 лет. То есть столько, сколько его знает человечество, и даже по нему названы стромболианские типы извержений. Обычно это очень зрелищное извержение, когда время от времени выбрасываются вулканические бомбы и пепел из жерла вулкана. Они описывают траектории и попадают на склон, и в таком состоянии вулкан абсолютно не опасен. Потому что извержение маломощное, можно просто стоять на некотором удалении и наблюдать за этим» - отметил он.

Однако профессор утверждает, что не всегда извержения Стромболи могут быть лишь приятным зрелищем. Пробуждение вулкана после долгого перерыва обычно мощнее и может привести к подобным ситуациям.

«Время от времени вулкан Стромболи прерывается, это может быть на сутки, может быть на месяц. И вот тогда следующее извержение обычно более мощное. И в этот раз именно это и произошло» - подчеркнул Плечов.

Кроме того, эксперт добавил, что подобные извержения можно предсказать и подобные по мощности извержения уже происходили на Стромболи.

«Это обычно прогнозируется, просто не все об этом знают. Несколько лет назад то же самое примерно было, и там даже лавовый поток образовался, когда он сначала замолчал, потом было более мощное извержение и лавовый поток, небольшие подвижки были, но на склоне, обращенном к морю» - заключил он.

Напомним, что извержение вулкана неподалеку от Сицилии началось с взрыва, звук которого услышали туристы. Многие из них поспешили скрыться в домах или в море. Власти выразили свою готовность эвакуировать с острова всех желающих.

