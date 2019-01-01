В мире

Встреча Путина и Помпео началась в Сочи

14 мая21:24

Встреча Владимира Путина с государственным секретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Сергеем Лавровым началась в резиденции главы государства Бочаров Ручей, передает «Интерфакс».

Темой обсуждения станет ситуация вокруг Ирана, Сирию, Венесуэлу и КНДР.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным «на полях» саммита G20 в Осаке.  

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомпеоВладимир Путин

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