ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерную вакцинацию
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал к соблюдению моратория на бустерную вакцинацию до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.
Между тем, глава ВОЗ отметил, что возможность ревакцинаци может быть предоставлена людям с проблемным иммунитетом, несмотря на мораторий.
ВОЗ призвала к мораторию впервые в августе текущего года. После этого США отказались от моратория ВОЗ на вакцинацию третьей дозой от коронавируса. Ранее сегодня стало известно, что президент США Байден прошел ревакцинацию.
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