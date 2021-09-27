ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерную вакцинацию

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал к соблюдению моратория на бустерную вакцинацию до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем, глава ВОЗ отметил, что возможность ревакцинаци может быть предоставлена людям с проблемным иммунитетом, несмотря на мораторий.

ВОЗ призвала к мораторию впервые в августе текущего года. После этого США отказались от моратория ВОЗ на вакцинацию третьей дозой от коронавируса. Ранее сегодня стало известно, что президент США Байден прошел ревакцинацию.



