Власти Чили заявили о переговорах по закупке вакцины «Спутник V»
Власти Чили планируют закупить российскую вакцину "Спутник V", переговоры уже идут и находятся в "продвинутой фазе". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Чили по внешнеэкономическим вопросам Родриго Яньеса.
Яньес рассказал об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит со 2 по 5 июня. По словам дипломата, руководство Чили изначально рассматривало "Спутник V" в качестве альтернативного препарата для вакцинации.
Замглавы МИД выразил надежду, что российская вакцина будет частью "портфеля вакцин Чили". Он также рассказал о запланированной встрече с представителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в ходе своего текущего визита в Россию.
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