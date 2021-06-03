Власти Чили заявили о переговорах по закупке вакцины «Спутник V»

Власти Чили планируют закупить российскую вакцину "Спутник V", переговоры уже идут и находятся в "продвинутой фазе". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Чили по внешнеэкономическим вопросам Родриго Яньеса.

Яньес рассказал об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит со 2 по 5 июня. По словам дипломата, руководство Чили изначально рассматривало "Спутник V" в качестве альтернативного препарата для вакцинации.

Замглавы МИД выразил надежду, что российская вакцина будет частью "портфеля вакцин Чили". Он также рассказал о запланированной встрече с представителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в ходе своего текущего визита в Россию.

