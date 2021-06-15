Власти Черногории попросили Россию возобновить прямое авиасообщение
Власти Черногории попросили Россию рассмотреть возможность возобновления прямых рейсов с республикой. Соответствующее письмо направил вице-премьер Черногории Дритан Абазович вице-премьеру России, главе федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.
«Учитывая то, что Черногория почти справилась с пандемией COVID-19 и что она ежедневно регистрирует едва ли двузначное число новых инфицированных граждан, а также тот факт, что огромное количество граждан России владеет недвижимостью или бизнесом в Черногории и часто останавливаются в нашей стране, мы надеемся, что вы как председатель антикризисного штаба Российской Федерации рассмотрите вариант включения Черногории в зеленый список, что было бы чрезвычайно важно для Черногории», — цитирует письмо сайт черногорского правительства.
Как отметил Абазович, восстановление авиасообщения между РФ и Черногорией будет иметь огромное значение и позволит гражданам путешествовать и «осуществлять свою деятельность беспрепятственно».
Прямое авиасообщение России с Черногорией было приостановлено весной 2020 года. При этом страна открыта для российских туристов: власти республики разрешили россиянам въезжать без обязательной сдачи теста на COVID-19.
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