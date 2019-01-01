Владимир Путин проведет во вторник встречу в Нур-Султане с Нурсултаном Назарбаевым

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает РИА Новости.

Предстоящее заседание ВЕЭС посвящено пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

В ходе саммита Путин проведёт ряд двусторонних встреч. Сегодня вечером планируется его беседа с первым казахстанским президентом Назарбаевым.

Ранее НСН рассказала, что в Госдуме призвали не строить иллюзии о дружбе с Казахстаном после Назарбаева.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН отметил, что республика делает все возможное, чтобы абстрагироваться от России и выглядеть независимо. Причем, США и Европа эту линию активно поддерживают и заинтересованы в ней.

«Казахстан заинтересован, чтобы выглядеть независимо, демонстрировать многовекторность. За время правления Назарбаева Казахстан превратился в государство, где доминирует казахское население, русские являются национальным меньшинством. Усиливается казахизация: название предлагают изменить, переводят на латиницу казахский язык, русский перевод изъяли с национальной валюты. Во-вторых, Россия сейчас в сложных отношениях с Западом. Каких бы речей руководители Казахстана не вели, мы не должны обольщаться. Казахстан не хочет попасть в санкционный список, он будет делать все, чтобы демонстрировать приверженность независимой позиции, он не хочет рассматриваться на Западе, как российский сателлит. В США и Европе присматриваются к этой позиции и одобряют эту линию», - сказал Затулин.



