В Японии призвали добиться краха России и отобрать Курилы
Читатели японской газеты Yomiuri призвали власти добиться «краха» России, чтобы отобрать Курильские острова.
Так пользователи отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина. Российский лидер заявил Также президент об ответственности Японии за действия во время Второй мировой войны, а также сравнил поведение японских милитаристов и нацистской Германии.
По мнению читателей Yomiuri, «Японии надо уйти от лживых иллюзий, укрепить связи с Западом, ввести санкции и оказать давление на Россию, чтобы путинская система рухнула».
«Необходимо привести Россию ко второму краху, чтобы она сама отдала острова», — цитирует одного из пользователей Ura.ru.
При этом многие читатели японского издания не уверены, что пересмотр спора о Курилах с РФ возможен, отмечая, что Москва «не отдаст острова». В связи с этим пользователи требуют ввести экономические санкции против России.
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