В Тунисе ввели комендантский час и запретили массовые собрания
Комендантский час, а также запрет на собрание более трех человек и передвижение между городами вводятся в Тунисе на фоне нестабильной политической ситуации в стране. Соответствующий указ подписал глава государства Кайс Саид.
«С 26 июля по 27 августа полностью запрещается передвижение граждан и транспортных средств во всей стране с 19:00 по местному времени (21:00 мск - НСН) до 6:00 (8:00 мск - НСН), за исключением неотложных медицинских случаев и сотрудников, работающих в ночные смены», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии Саида.
Отмечается, что срок действия ограничений может быть изменен.
Кроме того, в другое время суток запрещается передвижение граждан и транспортных средств между городами, за исключением неотложных медицинских случаев и необходимости удовлетворить основные потребности граждан.
Также президентским указом запрещаются собрания более трех человек на площадях и основных трассах.
Ранее в ряде городов Туниса прошли демонстрации с требованием суда над коррупционерами и роспуска парламента. Президент объявил о приостановке деятельности заксобрания, а также отправил в отставку премьер-министра и глав Минобороны и Минюста. Кайс Саид взял исполнительную власть под свой контроль, в ближайшее время он назначит нового премьер-министра.
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