В Техасе в дилерском центре Tesla нашли взрывные устройства
Несколько взрывных устройств нашли в дилерском центре компании Tesla в штате Техас в США. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на данные полиции.
«В понедельник утром в дилерском центре Tesla в Остине... было обнаружено несколько взрывных устройств», - указывает СМИ.
Взрывчатку обезвредили. По данным Федерального бюро расследований, для расследования инцидентов, связанных с Tesla, создана специальная группа.
Ранее в Берлине экоактивисты облили синей краской витрину магазина Tesla, напоминает 360.ru. Также общественники демонстрировали плакат с критикой владельца компании Илона Маска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru