В Техасе в дилерском центре Tesla нашли взрывные устройства

Несколько взрывных устройств нашли в дилерском центре компании Tesla в штате Техас в США. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на данные полиции.

«В понедельник утром в дилерском центре Tesla в Остине... было обнаружено несколько взрывных устройств», - указывает СМИ.

Взрывчатку обезвредили. По данным Федерального бюро расследований, для расследования инцидентов, связанных с Tesla, создана специальная группа.

Ранее в Берлине экоактивисты облили синей краской витрину магазина Tesla, напоминает 360.ru. Также общественники демонстрировали плакат с критикой владельца компании Илона Маска.

