В Стамбуле задержали мэра города Имамоглу
Оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали в ходе масштабной операции правоохранителей. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.
По данным СМИ, в доме чиновника прошел обыск. Имамоглу доставили в суд в сопровождении полиции.
Позже главная прокуратура Стамбула сообщила, что мэра задержали по делу об организации, которая замешана в коррупции, взяточничестве и подкупе.
«Директорату по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности... отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске и изъятии (100) подозреваемых, включая Экрема Имамоглу... в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе», - говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.
Ранее в Кургане задержали экс-первого замглавы администрации Кетовского округа Николая Бабкина по подозрению в получении крупной взятки, напоминает Ura.ru.
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