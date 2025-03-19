В Стамбуле задержали мэра города Имамоглу

Оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали в ходе масштабной операции правоохранителей. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

По данным СМИ, в доме чиновника прошел обыск. Имамоглу доставили в суд в сопровождении полиции.

Позже главная прокуратура Стамбула сообщила, что мэра задержали по делу об организации, которая замешана в коррупции, взяточничестве и подкупе.

«Директорату по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности... отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске и изъятии (100) подозреваемых, включая Экрема Имамоглу... в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе», - говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

Ранее в Кургане задержали экс-первого замглавы администрации Кетовского округа Николая Бабкина по подозрению в получении крупной взятки, напоминает Ura.ru.

