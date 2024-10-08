В США заявили, что не могут подтвердить сведения об участии Бута в поставках оружия
Американские власти не могут подтвердить достоверность информации о том, что россиянин, депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут вернулся к оружейному бизнесу и участвует в поставках оружия хуситам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я не могу подтвердить сегодня это сообщение The Wall Street Journal (WSJ)», — заявила представитель американской администрации.
Газета написала, что Бут участвовал в переговорах с хуситами о продаже оружия. Россиянин якобы заключил сделку на 10 млн долларов.
В Кремле назвали новость о встрече Бута с хуситами фейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru