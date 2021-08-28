В США выявили первые в мире случаи коронавируса у оленей

Первые в мире случаи заражения диких оленей коронавирусом зафиксированы в штате Огайо. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства США.

Специалисты ведомства обнаружили инфекцию у белохвостых оленей. Ранее в ходе исследований Минсельхоз выяснил, что олени способны заразиться вирусом SARS-CoV-2, однако тогда специалисты провели анализ в качестве эксперимента.

Отмечается, что у зараженных животных не наблюдается никаких клинических симптомов болезни.

«Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким», — добавили в Минсельхозе.

