В Сомали началась перестрелка возле президентского дворца

Отмечается, что неподалёку от президентского дворца ведётся перестрелка и слышны взрывы.

По данным Somali Guardian, ранее в среду не менее четырёх офицеров армии Сомали были убиты, ещё трое получили ранения в результате засады боевиков в 450 км от Могадишо.

Восточноафриканское государство с 2006 года находится в состоянии гражданской войны между центральным правительством Сомали и исламистскими группировками. Запрещённая в РФ организация «Аль-Шабаб» лишилась контроля над столицей страны в 2011 году, однако продолжает борьбу против законного правительства, нападая на военнослужащих и устраивая теракты.

