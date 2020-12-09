В Сомали началась перестрелка возле президентского дворца
Ожесточённые бои идут в районе дворца президента в сомалийской столице Могадишо. Сообщение об этом опубликовано на странице новостного портала Somali Guardian в Twitter.
#BREAKING: Fierce fighting underway in #Somalia’s capital, Mogadishu as an exchange of gunfire and explosions heard in neighborhoods close to the palace of Somali President Mohamed Abdullahi Farmajo. More details soon. pic.twitter.com/MsSUpgxVSl— Somaliguardian (@SomaliGuardian) December 9, 2020
Отмечается, что неподалёку от президентского дворца ведётся перестрелка и слышны взрывы.
По данным Somali Guardian, ранее в среду не менее четырёх офицеров армии Сомали были убиты, ещё трое получили ранения в результате засады боевиков в 450 км от Могадишо.
Восточноафриканское государство с 2006 года находится в состоянии гражданской войны между центральным правительством Сомали и исламистскими группировками. Запрещённая в РФ организация «Аль-Шабаб» лишилась контроля над столицей страны в 2011 году, однако продолжает борьбу против законного правительства, нападая на военнослужащих и устраивая теракты.
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