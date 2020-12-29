В Словении на новогодние праздники запретили пиротехнику

В своем официальном сообщении словенские власти заявили, что таким образом борются с неосторожным использованием пиротехники, которая нередко приводит к травмам, а также "беспокоит животных" и портит окружающую среду.

В Словении сейчас действует жесткий локдаун. На всей территории страны запрещены общественные мероприятия, все развлекательные, торговые и иные заведения закрыты. Работают только компании, внесенные в список "жизненно важных".

Кроме того, ограничено перемещение жителей между регионами страны и запрещен выезд за рубеж, это возможно лишь при наличии веских оснований. На период с 21:00 до 06:00 по местному времени введен комендантский час.

