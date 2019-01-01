В Шотландии обнаружены искусственные острова старше Стоунхенджа
В озерах Внешних Гебридских островов в Шотландии ученые обнаружили острова, созданные человеком, возраст которых старше знаменитого Стоунхенджа, сообщает Independent.
Искусственные острова, которые называются «кранноги», составляют в диаметре от десяти до 30 метров. Первоначально считалось, что их возраст датируется железным веком (1400–500 гг. до н.э.)
Радиоуглеродный анализ бревен, из которых построены четыре сооружения на острове Льюис, установил возраст древесины - 3640–3360 гг. до н.э, то есть эпоха неолита. Ученые отмечают, что Cтоунхeндж был создан около 2,5 тыс. лет до н.э.
Ранее кандидат исторических наук, начальник Керченской крепости Юрий Белик в эфире НСН рассказал легенду горы Митридат, а также объяснил, почему у Керчи так много древних имён.
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