В Шотландии обнаружены искусственные острова старше Стоунхенджа

Радиоуглеродный анализ бревен, из которых построены четыре сооружения на острове Льюис, установил возраст древесины - 3640–3360 гг. до н.э, то есть эпоха неолита. Ученые отмечают, что Cтоунхeндж был создан около 2,5 тыс. лет до н.э.

Ранее кандидат исторических наук, начальник Керченской крепости Юрий Белик в эфире НСН рассказал легенду горы Митридат, а также объяснил, почему у Керчи так много древних имён.

