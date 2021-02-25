МВД Украины осудило блокировку более 400 сайтов

Решение суда заблокировать на территории Украины более 400 сайтов является незаконным, передает РБК слова замглавы МВД Украины Антона Геращенко.

По словам замминистра, оно будет пересмотрено и изучено правоохранительными органами.

Геращенко пояснил, что решение суда было обусловлено иском гражданина, который требовал заблокировать в интернете порочащую его информацию.



Ранее в пятницу Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве потребовал заблокировать 426 сайтов, среди них есть и российские, например РБК, «Аргументы недели», «Финновости», LiveJournal, сервис GitHub, портал «Банки.ру» и другие.

