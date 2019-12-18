В Минске не договорились об обмене пленными с Донбассом

Переговоры в Минске между участниками гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе завершились без договоренностей об обмене пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЛНР подгруппы Ольгу Кобцеву.

По словам Кобцевой, договоренность не была достигнута в связи с отсутствием у Киева "механизма процессуальной очистки людей", которые удерживаются. Также Кобцева обвинила украинскую сторону в фактическом срыве договоренностей, достигнутых на саммите в Париже.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи «нормандской четверки» 9 декабря стороны условились об обмене всеми пленными до конца текущего года.



