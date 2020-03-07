В Малайзии договорились о сумме компенсаций с родственниками пассажиров рейса МН370

Министерство транспорта Малайзии окончательно урегулировало вопрос выплат родственникам пассажиров и членов экипажа Boeing 777-200, погибших на рейсе МН370 при перелете из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом проинформировал генеральный директор ведомства Ишам Ишак на церемонии в память шестой годовщины исчезновения самолета компании Malaysia Airlines.

«Мы подготовили доклад, который на будущей неделе будет представлен для утверждения новому премьер-министру Мухиддину Яссину», - цитирует ТАСС публикацию газеты New Straits Times.

Катастрофу Boeing с рейса МН370 требуют расследовать, чтобы исключить подобные трагедии

Отмечается, что в докладе «прописан вопрос о выплате компенсаций, размер которых был урегулирован с адвокатами родственников погибших».

Однако, сумма компенсаций не разглашается.

Самой таинственной и загадочной за всю историю гражданской авиации назвал крушение самолета малазийских авиалиний в беседе с НСН бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот Олег Смирнов. По его словам, длительные поиски не дали ни единой зацепки.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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