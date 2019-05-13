В Литве обработали 100% бюллетеней на выборах президента

Главная избирательная комиссия Литвы обработала 100 процентов бюллетеней на президентских выборах, пишут «РИА Новости».

Так как ни один из кандидатов не набрал больше 51% голосов, лидирующие кандидаты, согласно законодательству республики, выходят во второй тур.

Ими стали бывший министр финансов Ингрида Шимоните, получившая 31,13% голосов, и экономист Гитинас Науседа (30,95%), передает RT.

Между тем, третье место в президентской гонке занимает действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, заручившийся поддержкой 19,72% избирателей, по имеющимся данным. Ранее он заявил, что в случае проигрыша подаст в отставку, пишет Газета.ру.

Напомним, что президент Литвы избирается на пятилетний срок.

