В Литве обработали 100% бюллетеней на выборах президента
Главная избирательная комиссия Литвы обработала 100 процентов бюллетеней на президентских выборах, пишут «РИА Новости».
Так как ни один из кандидатов не набрал больше 51% голосов, лидирующие кандидаты, согласно законодательству республики, выходят во второй тур.
Ими стали бывший министр финансов Ингрида Шимоните, получившая 31,13% голосов, и экономист Гитинас Науседа (30,95%), передает RT.
Между тем, третье место в президентской гонке занимает действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, заручившийся поддержкой 19,72% избирателей, по имеющимся данным. Ранее он заявил, что в случае проигрыша подаст в отставку, пишет Газета.ру.
Напомним, что президент Литвы избирается на пятилетний срок.
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