В Крыму заявили о готовности принять «рычащего» Зеленского в тюрьме

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать "рычать" на крымчан и на Россию.



По словам политика, крымчане гостеприимны и готовы принять всех, кто не проявляет агрессию, однако тот, кто в мире желает нам зла, будет принят в СИЗО и тюрьмах. "Мы предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию", - заявил он.



В четверг вышло интервью Зеленского, который заявил, что в Крыму "с радостью" примут украинское руководство, потому что с Украиной "в Крым вернется жизнь".



Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил НСН, что украинские политики, делая заявления о возврате Крыма, сами в них не верят.

