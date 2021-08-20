В Крыму заявили о готовности принять «рычащего» Зеленского в тюрьме
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать "рычать" на крымчан и на Россию.
По словам политика, крымчане гостеприимны и готовы принять всех, кто не проявляет агрессию, однако тот, кто в мире желает нам зла, будет принят в СИЗО и тюрьмах. "Мы предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию", - заявил он.
В четверг вышло интервью Зеленского, который заявил, что в Крыму "с радостью" примут украинское руководство, потому что с Украиной "в Крым вернется жизнь".
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил НСН, что украинские политики, делая заявления о возврате Крыма, сами в них не верят.
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