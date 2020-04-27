В Кремле назвали уткой «приезд» в Прагу россиянина с ядом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной «уткой» утверждения одного из изданий Чехии о том, что в эту страну якобы приехал сотрудник российских спецслужб, который мог иметь с собой некий яд. По словам представителя Кремля, в Москве вообще ничего не знают об этом якобы «расследовании».
Эту публикацию связывают с шагами Праги по демонтажу памятника маршалу Ивану Коневу. Как подчеркнул Песков, исчерпывающий комментарий на этот счёт уже был дан, передает «Интерфакс».
Ранее чешское издание Respekt сообщило, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела якобы прибыл сотрудник одной из российских спецслужб, в багаже которого могло находиться ядовито вещество. По утверждению чешских журналистов, это был природный яд рицин. Он якобы был предназначен мэру Праги Зденеку Гржибе, а также старосте района Прага-6.
Издание выдвинуло версию, что мэр столицы Чехии мог стать объектом покушения после решения назвать площадь перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. А возможное покушение на старосту могли организовать за то, что он был инициатором сноса памятника маршалу Ивану Коневу. Обоих чиновников взяли под охрану.
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