В Китае рассказали, кто сможет погубить Россию

Китайская газета «Жэньминь жибао» назвала Россию великой державой, процитировав директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна.

Он считает, что РФ не может погубить никто, кроме нее самой. Помимо России, как следует из материала, такой державой является еще и Китай. «Нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними», — отметил Ли Чэна.

Издание сообщает, что США, в свою очередь, уже не могут ослабить ни Китай, ни Россию, разорвав их партнерские отношения. При этом объединиться с Москвой Вашингтон не способен, так как у США нет возможности расположить к себе Россию.

«Жэньминь жибао» напоминает, что во время украинского кризиса США вместе с другими странами перешли ко всесторонней конфронтации с Россией, введя экономические санкции и изолируя Москву в дипломатическом плане.

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ФОТО: flickr.com
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