В Канаде в 2020 году зарегистрировано рекордное за 30 лет число убийств

Бюро статистики Канады сообщило, что за 2020 год в стране было совершено рекордное за последние 30 лет число убийств. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно статистике, за минувший год было совершено 743 убийства. Предыдущий рекордный показатель датирован 1991 годом (754 убийства).

Рост количества убийств связывают в том числе с пандемией коронавируса.

Статистика по убийствам в стране ведется с 1961 года.

