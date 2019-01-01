В Госдуме назвали условия участия России в новом ядерном договоре

Президент США Дональд Трамп намерен заключить ядерный договор с Россией и Китаем. О том, что он поручил «подготовить для этого почву», сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме. По их данным, цель усилий — ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к этому пакту, впервые ограничив или проверив его возможности. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия пойдет на такой договор при соблюдении США двух условий (слушайте аудио).

«С американцами этот вопрос можно решать при выполнении двух неотъемлемых условий для того, чтобы США, Россия и Китай начинали забег с одной стартовой линии. Формула простая: американский солдат должен находиться только на территории США. На данный момент США имеют около 1 тысячи военных баз по всему миру, а Россия и Китай таких баз не имеют. Поэтому, если речь идет о таком вопросе, американцы обязаны закрыть все свои базы на территории Южной Кореи, Германии, Японии и многих других стран. Второе условие: американцы после подписания этого соглашения полностью уничтожают свое ядерное оружие, и международное сообщество это подтверждает. После к этому приступают Россия и Китай. Если Трамп выполняет два таких условия, то почему бы и нет?», — заявил депутат Госдумы.

Ранее замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов заявил НСН, что Китай может не согласиться участвовать в новом договоре.

