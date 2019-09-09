В Германии госпитализированы шесть пассажиров самолета, попавшего в зону турбулентности
9 сентября21:44
Шесть пассажиров самолета, попавшего в зону турбулентности перед посадкой в Берлине, были доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службы Берлина.
Отмечается, что всего в результате инцидента пострадали 13 человек. Из госпитализированных пассажиров у пяти диагностированы легкие травы, у одной пассажирки травмы средней тяжести.
Самолет принадлежит авиакомпании Eurowings. Как пишет "Свободная пресса", лайнер летел в Берлин из Италии.
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Фото: facebook.com/Lufthansa
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