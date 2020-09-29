МО Армении: Турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС республики

Истребитель ВВС Турции F-16 сбил штурмовик СУ-25 военно-воздушных сил Армении. Об этом заявили в министерстве обороны республики. Там обвинили Анкару в прямой агрессии против республики. В Ереване уточнили, что лётчик сбитого самолёт погиб.

Ранее постоянный представитель Армении при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Биягов заявил о возможной угрозе территориальной целостности и суверенитету республики со стороны Азербайджана.

ОБСЕ сегодня вечером проведет специальное заседание для обсуждения обострения обстановки в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе. Совещание должно начаться в 18:00 по московскому времени.

