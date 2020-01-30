В Бермудском треугольнике нашли пропавшее 95 лет назад судно

Недалеко от побережья штата Флорида на дне океана нашли обломки судна, которые могут принадлежать пароходу Cotopaxi . Он пропал 95 лет назад при невыясненных обстоятельствах, при этом его исчезновение связывали с загадкой Бермудского треугольника.

Пароход с грузом угля вышел из порта в штате Южная Каролина 29 ноября 1925 года и взял курс на Кубу. Однако судно так и не прибыло в порт назначения. На борту парохода находилась команда из 32 человек, сообщает Life.ru.

Судно пропало в районе Бермудского треугольника, расположенного на западе Атлантического океана между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, отмечает Ura.ru.

Предполагаемые Обломки удалось обнаружить морскому биологу Майклу Барнетту. Он вместе с коллегами поднял документы и выяснил, что незадолго до пропажи судно подало сигнал бедствия в данном районе.

