Ужесточенный карантин из-за коронавируса продлили в Азербайджане до 20 июля
Власти Азербайджана объявили о решении продлить до 20 июля ужесточенный режим карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что это коснется столицы страны и еще нескольких городов. Ранее режим планировалось отменить 5 июля.
По данным агентства, в Баку прекратит работу метро, по выходным также ряд другого общественного транспорта будет приостанавливать работу.
По последним данным, в Азербайджане официально известно о 18684 заразившихся. За последние сутки заразились еще 572 человека. За пандемию от последствий заражения COVID-19 умерли 228 азербайджанцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
661 тыс.+6 760 / сут.
Умерли
9 683+147 / сут.
Выздоровели
429 тыс.+6 047 / сут.
- Определён размер семейного дохода для «нормальной жизни» в России
- Вузы отреагировали на угрозу переноса учебного года
- Носик: Единогласие по поправкам в Конституцию удивляет
- Госдеп оценил голосование по российской Конституции
- Шнуров возродит группу «Ленинград» и представит новый клип
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru