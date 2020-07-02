Ужесточенный карантин из-за коронавируса продлили в Азербайджане до 20 июля

Власти Азербайджана объявили о решении продлить до 20 июля ужесточенный режим карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что это коснется столицы страны и еще нескольких городов. Ранее режим планировалось отменить 5 июля.

По данным агентства, в Баку прекратит работу метро, по выходным также ряд другого общественного транспорта будет приостанавливать работу.

По последним данным, в Азербайджане официально известно о 18684 заразившихся. За последние сутки заразились еще 572 человека. За пандемию от последствий заражения COVID-19 умерли 228 азербайджанцев.



