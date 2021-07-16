Уже более 100 человек погибли при наводнении в Германии

Число погибших в результате наводнения на западе Германии выросло минимум до 103. Такие обновлённые данные публикует Die Welt. Так, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв разгула стихии увеличилось до 60. В земле Северный Рейн - Вестфалия погибли не менее 43 человек.

По данным полиции, жертв может оказаться гораздо больше, поскольку пропавшими без вести числятся около полутора тысяч человек. Поисково-спасательная операция не прекращается.

Мощное наводнение в ФРГ вызвано сильными ливнями, которые идут с начала недели на западе и юго-западе страны. Из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также ещё ряд более мелких рек.

По видеосъемкам с воздуха видно, что многие населенные пункты оказались отрезанными водой от внешнего мира, разрушены десятки домов, повреждены дороги. Наводнение произошло также в Бельгии и Нидерландах.

